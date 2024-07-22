Университет Днепра – в десятке лидеров в Украине по количеству заявлений на поступление

В Facebook-сообществе «Новости высшего образования» опубликовали рейтинг университетов по количеству заявлений абитуриентов, допущенных к конкурсу. Об этом сообщили в Telegram-канале Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, который вошел в десятку лидеров.
В публикации прессслужбы университета сообщили, что рейтинг высчитывался по итогам первых трех дней подачи заявлений на поступление в бакалаврат.
ДНУ имени Олеся Гончара занял 8 место в рейтинге с общим количеством заявлений в количестве 1319, из них – 967 на бюджет. Средний конкурсный балл поступающих в этом году составил 152.0.
Тройку лидеров заняли университеты:
Рейтинг:
Напомним, ранее мы писали, что два университета Днепра попали во всемирный рейтинг.
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