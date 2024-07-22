Университет Днепра – в десятке лидеров в Украине по количеству заявлений на поступление

ДНУ имени Олеся Гончара вошел в десятку лидеров по количеству заявлений на поступление.

В Facebook-сообществе «Новости высшего образования» опубликовали рейтинг университетов по количеству заявлений абитуриентов, допущенных к конкурсу. Об этом сообщили в Telegram-канале Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, который вошел в десятку лидеров.

В публикации прессслужбы университета сообщили, что рейтинг высчитывался по итогам первых трех дней подачи заявлений на поступление в бакалаврат.

ДНУ имени Олеся Гончара занял 8 место в рейтинге с общим количеством заявлений в количестве 1319, из них – 967 на бюджет. Средний конкурсный балл поступающих в этом году составил 152.0.

Тройку лидеров заняли университеты:

3 место – Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 2083 заявления, из них – 2023 на бюджет;

2 место – НТУ Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» – 2128 заявлений, из них – 1636 на бюджет;

1 место – Национальный университет «Львовская политехника» – 2227 заявлений, из них – 1659 на бюджет.

Рейтинг:

Напомним, ранее мы писали, что два университета Днепра попали во всемирный рейтинг.

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