Уникальные коллекции растений могут погибнуть: в Днепре ботсад нуждается в помощи

Об этом говорится в сообщении Украинской природоохранной группы.
Ботсад Днепровского национального университета переживает сложные времена. Из-за отключения света и уменьшения финансирования возросла нагрузка на работников, не успевающих ухаживать за растениями. Минобразования финансирует только образовательный процесс, поэтому в ботсаду заговорили о сокращении работников.
По словам представителей ботсада, сейчас за ним ухаживают 22 человека. Площадь сада – 27,5 гектаров. Наибольшие проблемы с оранжереями и теплицами, где находятся уникальные растения, нуждающиеся в постоянном уходе.
Сейчас работники дежурят посменно и топят буржуйки, чтобы поддерживать тепло в теплицах. Коллекционный фонд насчитывает около 3,5 тысячи уникальных растений. К примеру, в оранжерее есть тропические пальмы, которым сверх. 90 лет.
К примеру, если в оранжерее упадет температура, более 1500 таксонов растений, среди которых 900 видов закрытого грунта, погибнут.
Поэтому ботаническому саду нужна ваша помощь. Работы хватает: нужные руки для остекления, обрезки. Нужно заготавливать землю, грунт, колоть и заготавливать дрова, копать компостные ямы, переносить грузы. Также есть потребность в генераторе. Если у вас есть возможность и желание помочь, позвоните по следующим номерам: (095) 382-21-30, (067) 366-37-64.Яна Юхименко
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