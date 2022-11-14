Уникальная лепнина на здании биржи труда: как выглядит бывшая ночлежка для бездомных в Днепре (ФОТО)

На одном из перекрестков проспекта Нигояна находится старинный «Дом трудолюбия». Возведенное более 100 лет назад здание сегодня находится в плачевном состоянии. У него нет крыши, окон, перекрытий. Со стен растут деревья. Это был частный особняк, где размещались ночлежки и столовая для бедных. Его фасад был украшен уникальной лепниной.
В 1911 году улица, на которой решено было построить «Дом трудолюбия» называлась Керосинной. Его возвели на деньги нескольких благотворителей. Предполагалось, что дом станет своего рода биржей труда и фабрикой по изготовлению бумажных пакетов, конвертов и пакли, а работу тут смогут получить бездомные, бывшие заключенные, инвалиды, а также те, кто остро нуждается в заработке.
Часть комнат здания была отведена под «кабинеты», где трудились работники, а в одной из его частей была обустроена и «ночлежка», где можно было переночевать и получить порцию обеда или ужина. Сотрудники работали по 9 часов, имели перерыв на обед.
Дом был возведен на средства благотворителей, но дотацию на его содержания также выделялась из городского бюджета. Также Городская Дума выделила для строительства здания дополнительные деньги.
Решение о строительстве «Дома трудолюбия» было принято в 1909 году, а возведен он был в 1911. Но учитывая его предназначение дом выглядел весьма необычно: среди рабочей слободы и хат-мазанок высился особняк в несколько этажей с пышно отделанным фасадом главного корпуса и скромным оформлением остальными «частями» здания.
В 1914 году «Дом трудолюбия» переоборудовали под военный госпиталь, а после Первой мировой войны здание стало административным.
Тут успели побывать и санитарный отдел железной дороги, и суд, и даже прокуратура одного из районов. В 1990-х годах здание было приватизировано, потом из него хотели сделать культурный центр, но что-то не заладилось.
С тех пор здание стоит и понемногу разрушается, открытое всем ветрам и дождям. Лепнина главного фасада кое-где сбитая, но все еще привлекает внимание.
Фото: блог Артема Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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