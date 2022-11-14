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  • Уникальная лепнина на здании биржи труда: как выглядит бывшая ночлежка для бездомных в Днепре (ФОТО)

Уникальная лепнина на здании биржи труда: как выглядит бывшая ночлежка для бездомных в Днепре (ФОТО)

Сегодня 15:06
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В Днепре есть много старинных и красивых зданий, переживающих не лучшие времена. Многие из них стоят в полуразрушенном виде. Их когда-то хотели реконструировать, создавали проекты для реставрации, но потом все затихало. Одно из таких зданий находится в Чечеловском районе. Когда-то биржа труда для бедных и бездомных выглядит не лучшим образом.
Новости Днепра про Уникальная лепнина на здании биржи труда: как выглядит бывшая ночлежка для бездомных в Днепре (ФОТО)

 

На одном из перекрестков проспекта Нигояна находится старинный «Дом трудолюбия». Возведенное более 100 лет назад здание сегодня находится в плачевном состоянии. У него нет крыши, окон, перекрытий. Со стен растут деревья. Это был частный особняк, где размещались ночлежки и столовая для бедных. Его фасад был украшен уникальной лепниной.

Новости Днепра про Уникальная лепнина на здании биржи труда: как выглядит бывшая ночлежка для бездомных в Днепре (ФОТО)

 

В 1911 году улица, на которой решено было построить «Дом трудолюбия» называлась Керосинной. Его возвели на деньги нескольких благотворителей. Предполагалось, что дом станет своего рода биржей труда и фабрикой по изготовлению бумажных пакетов, конвертов и пакли, а работу тут смогут получить бездомные, бывшие заключенные, инвалиды, а также те, кто остро нуждается в заработке.

Новости Днепра про Уникальная лепнина на здании биржи труда: как выглядит бывшая ночлежка для бездомных в Днепре (ФОТО)

 

Часть комнат здания была отведена под «кабинеты», где трудились работники, а в одной из его частей была обустроена и «ночлежка», где можно было переночевать и получить порцию обеда или ужина. Сотрудники работали по 9 часов, имели перерыв на обед.

Новости Днепра про Уникальная лепнина на здании биржи труда: как выглядит бывшая ночлежка для бездомных в Днепре (ФОТО)

 

Дом был возведен на средства благотворителей, но дотацию на его содержания также выделялась из городского бюджета. Также Городская Дума выделила для строительства здания дополнительные деньги.

Новости Днепра про Уникальная лепнина на здании биржи труда: как выглядит бывшая ночлежка для бездомных в Днепре (ФОТО)

 

Решение о строительстве «Дома трудолюбия» было принято в 1909 году, а возведен он был в 1911. Но учитывая его предназначение дом выглядел весьма необычно: среди рабочей слободы и хат-мазанок высился особняк в несколько этажей с пышно отделанным фасадом главного корпуса и скромным оформлением остальными «частями» здания.

Новости Днепра про Уникальная лепнина на здании биржи труда: как выглядит бывшая ночлежка для бездомных в Днепре (ФОТО)

 

В 1914 году «Дом трудолюбия» переоборудовали под военный госпиталь, а после Первой мировой войны здание стало административным.

Новости Днепра про Уникальная лепнина на здании биржи труда: как выглядит бывшая ночлежка для бездомных в Днепре (ФОТО)

 

Тут успели побывать и санитарный отдел железной дороги, и суд, и даже прокуратура одного из районов. В 1990-х годах здание было приватизировано, потом из него хотели сделать культурный центр, но что-то не заладилось.

Новости Днепра про Уникальная лепнина на здании биржи труда: как выглядит бывшая ночлежка для бездомных в Днепре (ФОТО)

 

С тех пор здание стоит и понемногу разрушается, открытое всем ветрам и дождям. Лепнина главного фасада кое-где сбитая, но все еще привлекает внимание.

Новости Днепра про Уникальная лепнина на здании биржи труда: как выглядит бывшая ночлежка для бездомных в Днепре (ФОТО)

 

Фото: блог Артема Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про Уникальная лепнина на здании биржи труда: как выглядит бывшая ночлежка для бездомных в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Уникальная лепнина на здании биржи труда: как выглядит бывшая ночлежка для бездомных в Днепре (ФОТО)Русский

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