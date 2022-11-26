Уничтожили мирный квартал: последствия ракетного удара по Днепру (ФОТО)

К сожалению, пострадали 13 человек, в том числе 17-летний юноша. Кроме того, повреждены десятки домов.
Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА, показал, как выглядит место прилета.
Российские ракеты уничтожили мирный квартал в Днепре. Так выглядит он после сегодняшних прилетов. Истерзанные человеческие жизни. Изуродованные дома. Изуродованные коммуникации. Россиян нельзя простить. Россиян можно только победить, – написал он.
А это воронка, оставленная российской ракетой.
Те, кто выполняют и отдают преступные приказы, будут обязательно наказаны.
россия – страна-террорист.
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Автор:
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Эта птичка легко определяется в природе по большой голове, массивному толстому клюву и своеобразной окраске: верх головы и спина коричневые, шея серая, низ тела буровато-розовый, на горле хорошо заметно черное пятно, а на черных крыльях и хвосте – белые пятна.
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Благодаря слаженной работе энергетиков по восстановлению энергосистемы с 13.00 субботы, 26.11.2022, энергетики начали в Днепропетровской области переход на новый график подачи электроэнергии населению.
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