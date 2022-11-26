Уничтожили мирный квартал: последствия ракетного удара по Днепру (ФОТО)

Сегодня, 26 ноября, российские оккупанты атаковали ракетами Днепр.

К сожалению, пострадали 13 человек, в том числе 17-летний юноша. Кроме того, повреждены десятки домов.

Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА, показал, как выглядит место прилета.

Российские ракеты уничтожили мирный квартал в Днепре. Так выглядит он после сегодняшних прилетов. Истерзанные человеческие жизни. Изуродованные дома. Изуродованные коммуникации. Россиян нельзя простить. Россиян можно только победить, – написал он.

А это воронка, оставленная российской ракетой.

Те, кто выполняют и отдают преступные приказы, будут обязательно наказаны.

россия – страна-террорист.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: