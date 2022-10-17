Уничтожены вертолеты и ДРГ: успехи ВСУ на Криворожском направлении

На Криворожском направлении продолжаются бои.

По сообщениям от военных, ВСУ продолжают вытеснять врага с его позиций на Криворожском направлении и закрепились в деоккупированных поселках.

Начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул рассказал, что ВСУ закрепились в населенных пунктах: Нововасиловка, Новогригоровка, Новая Каменка, Трифоновка и Красное в Бериславском районе Херсонской области. Удачно действовали авиация, ракетно-артиллерийские и другие подразделения.

Противник несет значительные потери. Только в среду силами противовоздушной обороны были уничтожены четыре ударных вертолета противника Ка-52. ВСУ уничтожают склады боеприпасов, вражеские центры управления, скопления техники.

По информации Оперативного командования «Юг», на днях противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу в направлении деоккупированной Трифоновки. Но понес потери и отступил.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожены три самоходных артустановки врага, гаубица «Мста-Б», станция радиоэлектронной борьбы. Также уничтожены два склада боеприпасов в Бериславском районе.

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