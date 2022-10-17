Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Уничтожены вертолеты и ДРГ: успехи ВСУ на Криворожском направлении

Сегодня 11:38
просмотров

На Криворожском направлении продолжаются бои.

Новости Днепра про Уничтожены вертолеты и ДРГ: успехи ВСУ на Криворожском направлении

По сообщениям от военных, ВСУ продолжают вытеснять врага с его позиций на Криворожском направлении и закрепились в деоккупированных поселках.

Начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул рассказал, что ВСУ закрепились в населенных пунктах: Нововасиловка, Новогригоровка, Новая Каменка, Трифоновка и Красное в Бериславском районе Херсонской области. Удачно действовали авиация, ракетно-артиллерийские и другие подразделения.

Противник несет значительные потери. Только в среду силами противовоздушной обороны были уничтожены четыре ударных вертолета противника Ка-52. ВСУ уничтожают склады боеприпасов, вражеские центры управления, скопления техники.

По информации Оперативного командования «Юг», на днях противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу в направлении деоккупированной Трифоновки. Но понес потери и отступил.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожены три самоходных артустановки врага, гаубица «Мста-Б», станция радиоэлектронной борьбы. Также уничтожены два склада боеприпасов в Бериславском районе.

Читайте также:

Новости Днепра про Уничтожены вертолеты и ДРГ: успехи ВСУ на Криворожском направленииУкраїнська Новости Днепра про Уничтожены вертолеты и ДРГ: успехи ВСУ на Криворожском направленииРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге горел жилой дом: погиб мужчина
    Новости Днепра
    15.10.2022 20:44
    В Кривом Роге горел жилой дом: погиб мужчина

    Сегодня, 15 октября, в 16.12 на линию «101» поступило сообщение…

    В одном из городов Днепропетровщины планово будут отключать свет: подробности
    Новости Днепра
    15.10.2022 20:20
    В одном из городов Днепропетровщины планово будут отключать свет: подробности

    В Павлограде в воскресенье и в понедельник могут планово отключать…

    Вражеские обстрелы и пятеро пострадавших: как прошел день на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    15.10.2022 20:01
    Вражеские обстрелы и пятеро пострадавших: как прошел день на Днепропетровщине

    О том, как прошел 234-й день полномасштабной войны на Днепропетровщине,…

    Выхватил сумку с деньгами и мобильным телефоном: в Днепре мужчина ограбил женщину
    Новости Днепра
    15.10.2022 15:43
    Выхватил сумку с деньгами и мобильным телефоном: в Днепре мужчина ограбил женщину

    Вчера, 14 октября, около 21:00 на линию "102" позвонила женщина…

    Последние новости

    В Киеве из-под завалов разрушенного российскими дронами дома спасли бабушку и котика
    В Киеве из-под завалов разрушенного российскими дронами дома спасли бабушку и котика

    К сожалению, три человека погибли.

    Сегодня 12:45
    0
    просмотров
    Трамвайные рельсы и название в честь вагонов: история улицы Сечевых Стрельцов в Днепре
    Трамвайные рельсы и название в честь вагонов: история улицы Сечевых Стрельцов в Днепре

    Многие улицы Днепра за всю историю существования города не раз меняли свое название. Так, нынешняя улица Сечевых Стрельцов получала новое «имя» четыре раза. Она считается одной из самых старых улиц Днепра, где до сих пор можно увидеть дома, построенные в…

    Сегодня 12:37
    просмотров
    Сегодня и завтра в Днепре трамваи №15 закончат работу раньше
    Сегодня и завтра в Днепре трамваи №15 закончат работу раньше

    Важная информация!

    Сегодня 11:52
    0
    просмотров
    Утром оккупанты атаковали Киев дронами (ФОТО)
    Утром оккупанты атаковали Киев дронами (ФОТО)

    Утром 17 октября в Киеве раздались взрывы – россияне атаковали столицу дронами-камикадзе.

    Сегодня 10:55
    1
    просмотров
    Дрон-камикадзе попал в многоэтажку в Киеве: под завалами люди (ВИДЕО)
    Дрон-камикадзе попал в многоэтажку в Киеве: под завалами люди (ВИДЕО)

    Утром 17 октября Киев атаковали дронами-камикадзе. Есть попадания.

    Сегодня 10:34
    0
    просмотров
    Ночью украинские защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и 3 крылатые ракеты
    Ночью украинские защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и 3 крылатые ракеты

    Сегодня ночью снова не умолкали тревоги по всей Украине.

    Сегодня 10:31
    1
    просмотров
    Экстренные отключения электричества: где в Днепре и области уже нет света
    Экстренные отключения электричества: где в Днепре и области уже нет света

    В Днепре и области начались экстренные отключения света.

    Сегодня 10:10
    просмотров
    Сегодня ему б исполнилось 38: в бою за Украину погиб Защитник из Каменского
    Сегодня ему б исполнилось 38: в бою за Украину погиб Защитник из Каменского

    В среду, 12 октября, погиб Защитник из Днепропетровской области Седых Сергей Васильевич. Он погиб в Донецкой области в бою.

    Сегодня 10:00
    2
    просмотров
    Как настоящий: кондитер из Днепра изготовил 3D торт в виде бензовоза
    Как настоящий: кондитер из Днепра изготовил 3D торт в виде бензовоза

    В Днепре известный кондитер Дмитрий Никифоренко удивил очередным шедевром.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Оккупанты принудительно ставят на учет работников коммунальных служб, — Генштаб
    Оккупанты принудительно ставят на учет работников коммунальных служб, — Генштаб

    В Станице Луганской в Луганской области российские оккупанты принудительно поставили на воинский учет работников коммунальных служб.

    Сегодня 09:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх