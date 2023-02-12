Уничтожены Renault и мотоцикл: на Днепропетровщине горел гараж (ФОТО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Там они установили, что пожар возник внутри одноэтажного отдельно стоящего гаража, в котором находился легковой автомобиль Renault Kangoo и мотоцикл Spark.
Возгорание локализовали в 20:45 и ликвидировали в 21:06. Огонь уничтожил легковушку, мотоцикл и хозяйственные вещи, а также повредил находившийся рядом с гаражом грузовой автомобиль Opel Movano. Общая площадь пожара составила 56 кв. м.
К счастью, люди не пострадали.
К тушению возгорания привлекли 14 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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