Уничтожены Renault и мотоцикл: на Днепропетровщине горел гараж (ФОТО)

Вчера вечером в 20:13 на линию «101» сообщили о возгорании гаража, расположенного на улице Демьяна Сытника в поселке Юрьевка.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Там они установили, что пожар возник внутри одноэтажного отдельно стоящего гаража, в котором находился легковой автомобиль Renault Kangoo и мотоцикл Spark.

Возгорание локализовали в 20:45 и ликвидировали в 21:06. Огонь уничтожил легковушку, мотоцикл и хозяйственные вещи, а также повредил находившийся рядом с гаражом грузовой автомобиль Opel Movano. Общая площадь пожара составила 56 кв. м.

К счастью, люди не пострадали.

К тушению возгорания привлекли 14 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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