Уничтожены 650 оккупантов, 7 танков и десяток артсистем: Генштаб

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.23 ориентировочно составили:

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 650 оккупантов. Также были уничтожены семь танков врага и десяток артсистем.

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