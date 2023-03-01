Уничтожены 650 оккупантов, 7 танков и десяток артсистем: Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.23 ориентировочно составили:
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