Уничтожена 41 ракета из 75, – Залужный

Как сообщил Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, всего россияне выпустили 75 ракет, из них 41 была сбита нашей ПВО.
Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежена нашей ПВО. Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить граждан. Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях! – написал Валерий Залужный.
Пожалуйста, берегите себя и будьте в безопасных местах!
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