Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Уничтожена 41 ракета из 75, – Залужный

Сегодня 11:07
просмотров

Сегодня утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Новости Днепра про Уничтожена 41 ракета из 75, – Залужный

Как сообщил Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, всего россияне выпустили 75 ракет, из них 41 была сбита нашей ПВО.

Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежена нашей ПВО. Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить граждан. Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях! – написал Валерий Залужный.

Новости Днепра про Уничтожена 41 ракета из 75, – Залужный

Пожалуйста, берегите себя и будьте в безопасных местах!

Читайте также:

Новости Днепра про Уничтожена 41 ракета из 75, – ЗалужныйУкраїнська Новости Днепра про Уничтожена 41 ракета из 75, – ЗалужныйРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Все школы Украины до конца недели перейдут на онлайн-обучение, — Минобразования
    Новости Днепра
    Сегодня 12:23
    Все школы Украины до конца недели перейдут на онлайн-обучение, — Минобразования

    Минобразования рекомендует школам по всей Украине до 14 октября перейти…

    Будьте в укрытиях: в сторону Кривого Рога двигаются дроны-«мопеды»
    Новости Днепра
    Сегодня 12:02
    Будьте в укрытиях: в сторону Кривого Рога двигаются дроны-«мопеды»

    Сегодня российские оккупанты с самого утра терроризируют украинцев массированным ракетным…

    47 ракет из Астрахани – ориентировочное время подлета 11:00, – Вилкул
    Новости Днепра
    Сегодня 10:47
    47 ракет из Астрахани – ориентировочное время подлета 11:00, – Вилкул

    Сегодня утром россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине.

    В Кривом Роге работает ПВО, – Вилкул
    Новости Днепра
    Сегодня 10:24
    В Кривом Роге работает ПВО, – Вилкул

    Сегодня утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровщине…

    Последние новости

    Спрятаться в «треугольнике»: напоминаем, что делать и где прятаться во время ракетного обстрела (ИНСТРУКЦИЯ)
    Спрятаться в «треугольнике»: напоминаем, что делать и где прятаться во время ракетного обстрела (ИНСТРУКЦИЯ)

    С самого утра в Днепре и по всей Украине прошла массированная ракетная атака. Враг выпустил десятки ракет. Обстрел начался в то время, когда много людей находилось на улице. Журналисты dnepr.info решили напомнить, что нужно делать в такой ситуации если вы…

    Сегодня 12:48
    просмотров
    Все школы Украины до конца недели перейдут на онлайн-обучение, — Минобразования
    Все школы Украины до конца недели перейдут на онлайн-обучение, — Минобразования

    Минобразования рекомендует школам по всей Украине до 14 октября перейти на онлайн-обучение.

    Сегодня 12:23
    просмотров
    Будьте в укрытиях: в сторону Кривого Рога двигаются дроны-«мопеды»
    Будьте в укрытиях: в сторону Кривого Рога двигаются дроны-«мопеды»

    Сегодня российские оккупанты с самого утра терроризируют украинцев массированным ракетным ударом.

    Сегодня 12:02
    0
    просмотров
    Под прицелом энергообъекты в Днепре и по всей Украине: возможны веерные отключения
    Под прицелом энергообъекты в Днепре и по всей Украине: возможны веерные отключения

    Возможны перебои со светом.

    Сегодня 11:43
    просмотров
    В Днепре в некоторых районах нет воды, возможны перебои по всему городу
    В Днепре в некоторых районах нет воды, возможны перебои по всему городу

    Днепроводоканал сообщил о перебоях с водоснабжением.

    Сегодня 11:04
    просмотров
    «Ощущение как 24 февраля»: мэр Днепра о массовой ракетной атаке на город
    «Ощущение как 24 февраля»: мэр Днепра о массовой ракетной атаке на город

    Утром 10 октября вся Украина слышит мощные взрывы.

    Сегодня 10:49
    просмотров
    47 ракет из Астрахани – ориентировочное время подлета 11:00, – Вилкул
    47 ракет из Астрахани – ориентировочное время подлета 11:00, – Вилкул

    Сегодня утром россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине.

    Сегодня 10:47
    1
    просмотров
    В Днепре приостановили работу 6 троллейбуса: подробности
    В Днепре приостановили работу 6 троллейбуса: подробности

    Движение временно приостановлено.

    Сегодня 10:31
    просмотров
    В Кривом Роге работает ПВО, – Вилкул
    В Кривом Роге работает ПВО, – Вилкул

    Сегодня утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровщине и всей Украине. К сожалению, есть раненые и погибшие среди мирного населения, последствия уточняются.

    Сегодня 10:24
    0
    просмотров
    В работе общественного транспорта в Днепре есть изменения: подробности
    В работе общественного транспорта в Днепре есть изменения: подробности

    Российские оккупанты сегодня утром нанесли массированный ракетный удар по Днепру и по всей Украине.

    Сегодня 10:03
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх