Уничтожена 41 ракета из 75, – Залужный

С самого утра в Днепре и по всей Украине прошла массированная ракетная атака. Враг выпустил десятки ракет. Обстрел начался в то время, когда много людей находилось на улице. Журналисты dnepr.info решили напомнить, что нужно делать в такой ситуации если вы…

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