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Умерла звезда советского кино Инна Чурикова

Сегодня 14:37
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14 января умерла народная артистка СССР Инна Чурикова. Ей было 79 лет.

Новости Днепра про Умерла звезда советского кино Инна Чурикова

У актрисы последние годы были серьезные проблемы со здоровьем. О ее смерти сообщило пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это произошло полчаса назад в больнице», — прокомментировал Варшавер.

Инна Чурикова — советская и российская актриса, народная артистка СССР. Она сыграла в таких популярных фильмах и сериалах: «Морозко», «В огне брода нет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли» и многих других. 

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