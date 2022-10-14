Умер звездный актер Гарри Поттера Робби Колтрейн

Робби Колтрейн известен широкой публике благодаря роли Рубеуса Хагрида в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Также актер известен по ролям в таких проектах, как «Городские легенды», «Сокровище нации» и многим другим.

Шотландский актер Робби Колтрейн скончался в 72 года.

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