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Умер звездный актер Гарри Поттера Робби Колтрейн

Сегодня 20:30
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Шотландский актер Робби Колтрейн скончался в 72 года.

Новости Днепра про Умер звездный актер Гарри Поттера Робби Колтрейн

Робби Колтрейн известен широкой публике благодаря роли Рубеуса Хагрида в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Также актер известен по ролям в таких проектах, как «Городские легенды», «Сокровище нации» и многим другим.

Подробности смерти Робби Колтрейна не уточняются.

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