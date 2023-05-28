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Умер известный художник родом из Днепра Илья Кабаков

Сегодня 12:30
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Умер Илья Кабаков.

Новости Днепра про Умер известный художник родом из Днепра Илья Кабаков

27 мая стало известно о смерти художника Ильи Кабакова. Об этом говорится на Facebook-странице Фонда Ильи и Эмилии Кабаковых.

С большой грустью сообщаем, что Илья Кабаков ушел в вечность, великий художник, философ, любимый человек, дорогой отец и дедушка, которого обожали, — говорится в сообщении.

Илье Кабакову было 90 лет. В последнее время он жил в Нью-Йорке.

Кто такой Илья Кабаков?

Новости Днепра про Умер известный художник родом из Днепра Илья Кабаков

Илья Кабаков – художник-концептуалист. Родился в Днепре, но свою карьеру построил в Москве, куда переехал в молодости. Учился в ведущих московских академиях, а с 1950 года был иллюстратором детских книг. В 1988 году переехал в Америку, но и дальше был тесно связан с русским искусством.

Прославился своими инсталляциями на космическую тему. Самая известная работа — «Человек, улетевший из своей квартиры в космос». Искусствоведы утверждают, что на творчество Кабакова повлияла жизнь в родном Днепропетровске, который был тогда закрытым городом, который производил ракеты. Именно поэтому художник имел тягу ко всему, что связано с космосом.

Самые известные работы:

  • Жук (1982);
  • Человек, вылетевший в космос из своей комнаты (1986);
  • Лабиринт (альбом моей мамы) (1990);
  • Туалет (1992).

Новости Днепра про Умер известный художник родом из Днепра Илья Кабаков

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