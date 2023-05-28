Умер известный художник родом из Днепра Илья Кабаков

Илья Кабаков – художник-концептуалист. Родился в Днепре, но свою карьеру построил в Москве, куда переехал в молодости. Учился в ведущих московских академиях, а с 1950 года был иллюстратором детских книг. В 1988 году переехал в Америку, но и дальше был тесно связан с русским искусством.

Прославился своими инсталляциями на космическую тему. Самая известная работа — «Человек, улетевший из своей квартиры в космос». Искусствоведы утверждают, что на творчество Кабакова повлияла жизнь в родном Днепропетровске, который был тогда закрытым городом, который производил ракеты. Именно поэтому художник имел тягу ко всему, что связано с космосом.

Самые известные работы: