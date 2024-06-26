Умер выдающийся археолог исторического музея из Днепра, служивший в рядах ВСУ

Умер археолог, работник Днепровского исторического музея имени Яворницкого и военный Владимир Ходас.

Владимир Ходас работал в Днепровском историческом музее с 2001 года. По словам коллег, он был одновременно археологом, географом, спелеологом, фотографом, чертежником, промышленным альпинистом, помощником капитана яхты и музыкантом. Постоянно был готов к авантюрам и жертвовал собственным ради других. Некоторое время он возглавлял отдел археологии. С началом полномасштабной российской агрессии против Украины Владимир присоединился к рядам ВСУ и служил в подразделении по логистике. К сожалению, его сердце не выдержало и сегодня, 26 июня, стало известно, что он умер.

Печальное известие сообщили на странице Днепровского исторического музея в Facebook.

«Большая потеря для музея и археологического сообщества Украины. Не выдержало сердце нашего коллеги и действующего военного Владимира Ходаса”, – написали на странице музея.

Там отметили, что Владимир Ходас игнорировал проблемы во имя выполнения боевых задач. Коллеги помнят его преданным своему делу, общительного и искреннего в отстаивании интересов музея.

“Наши защитники не стальные и бронированные. Иногда, приезжая домой с фронта, они испытывают проблемы со здоровьем, а иногда вот так неожиданно, как Владимир умирают от проблем, долгое время игнорировавшихся во имя выполнения боевых задач. Предан делу, общителен, искренний в отстаивании интересов музея. Помним… Спасибо за службу…”, — говорится в сообщении.

Помочь супруге Владимира Ходаса можно по ссылке.

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