Умер всемирно известный итальянский модельер Роберто Кавалли

Итальянский модельер Роберто Кавалли скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщил модный дом Roberto Cavalli вечером в пятницу, 12 апреля, в социальных сетях.
Причина смерти модельера официально не называлась, но, по данным Reuters, он некоторое время болел. Умер дизайнер в своем доме во Флоренции, сообщает итальянское информационное агентство ANSA.
Модельер основал свой бренд в начале 70-х годов и стал известен прежде всего благодаря своим коллекциям с анималистическими принтами.
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