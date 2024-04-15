Умер всемирно известный итальянский модельер Роберто Кавалли

Причина смерти модельера официально не называлась, но, по данным СМИ, он некоторое время болел.

Итальянский модельер Роберто Кавалли скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщил модный дом Roberto Cavalli вечером в пятницу, 12 апреля, в социальных сетях.

Причина смерти модельера официально не называлась, но, по данным Reuters, он некоторое время болел. Умер дизайнер в своем доме во Флоренции, сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Модельер основал свой бренд в начале 70-х годов и стал известен прежде всего благодаря своим коллекциям с анималистическими принтами.

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