Умер в рождественскую ночь: ушел из жизни известный украинский режиссер из Днепра

Его смерть подтвердила супруга Наталья Богданова. На своей странице в Facebook женщина сообщила:
«Он любил жить по полной, всем все организовывать, находиться в центре событий и удивлять».
Режиссеру было всего 42 года. Наталья отметила, что Максим скончался в рождественскую ночь.
«Уйти на Рождество во сне – это особая благодать и божья любовь», – написала любимая режиссера.
Украинский режиссер Максим Арделян, известный благодаря проектам «Таврийские игры», «Золотая Жар-птица», М1 Music Awards.
Режиссер родом из Днепра, однако после учебы в университете остался работать в Киеве и прожил там всю жизнь.
Церемония прощания с Арделяном назначена 11 января в селе Белогородка Киевской области на Белом кладбище. Жена режиссера попросила приносить только живые цветы, поскольку умерший не любил все искусственное. 11 января состоится вечер памяти Арделяна.
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