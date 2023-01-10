Умер в рождественскую ночь: ушел из жизни известный украинский режиссер из Днепра

Режиссеру Максиму Арделяну было 42 года.

Его смерть подтвердила супруга Наталья Богданова. На своей странице в Facebook женщина сообщила:

«Он любил жить по полной, всем все организовывать, находиться в центре событий и удивлять».

Режиссеру было всего 42 года. Наталья отметила, что Максим скончался в рождественскую ночь.

«Уйти на Рождество во сне – это особая благодать и божья любовь», – написала любимая режиссера.

Украинский режиссер Максим Арделян, известный благодаря проектам «Таврийские игры», «Золотая Жар-птица», М1 Music Awards.

Режиссер родом из Днепра, однако после учебы в университете остался работать в Киеве и прожил там всю жизнь.

Церемония прощания с Арделяном назначена 11 января в селе Белогородка Киевской области на Белом кладбище. Жена режиссера попросила приносить только живые цветы, поскольку умерший не любил все искусственное. 11 января состоится вечер памяти Арделяна.

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