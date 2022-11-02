Умер в машине скорой: на Днепропетровщине 41-летний мужчина напал с ножом на знакомого

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
Как стало известно, 1 ноября 38-летний мужчина пришел в гости к знакомому. Между ними возник конфликт, во время которого хозяин квартиры схватил нож и ударил товарища в грудь, а затем вытащил гостя на улицу. Раненого мужчину обнаружили у подъезда многоэтажки. К сожалению, он умер в скорой по дороге в больницу.
Правоохранители задержали злоумышленника. 2 ноября ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет. Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали: «Забил молотком и расчленил тело: в Павлограде задержали 54-летнего мужчину».
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Александра Лучка
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