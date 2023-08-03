Умер украинский художник, оформивший экспозиции музея АТО в Днепре

Умер украинский художник и иллюстратор Виктор Гукайло.

Об этом сообщили на Facebook-странице Музея АТО в Днепре.

Виктору Гукайло было 75 лет. Днепрянам художник запомнился тем, что обустроил первый музей АТО в городе. Именно он придумал концепцию инсталляции Донецкого аэропорта с указателями.

С грустью сообщаем о смерти украинского живописца, иллюстратора, графика, сценографа, дизайнера Виктора Гукайло, который является главным художником двух Днепровских Музеев – Музея АТО и Музея, – говорится в сообщении.

Также Виктор Гукайло обустроил еще один музей в Днепре – «Памяти еврейского народа и Холокост в Украине».

Выражаем соболезнования родным и близким.

Вечная память.