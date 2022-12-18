Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Умер мужчина, оказавшийся под колесами эвакуатора на Набережной Заводской

Сегодня 15:59
просмотров

В Днепре мужчина скончался под колесами эвакуатора.

Новости Днепра про Умер мужчина, оказавшийся под колесами эвакуатора на Набережной Заводской

Вечером 17 декабря на Набережной Заводской произошло ДТП. Под колесами эвакуатора оказался мужчина. Как рассказал водитель, он двигался в направлении Красного камня. В это время посреди дороги шел пешеход. Поскольку он был в черной одежде, водитель не заметил его и сбил.

Сегодня стало известно, что мужчина скончался в скорой карете, об этом пишет Информатор.

Читайте також:

Новости Днепра про Умер мужчина, оказавшийся под колесами эвакуатора на Набережной ЗаводскойУкраїнська Новости Днепра про Умер мужчина, оказавшийся под колесами эвакуатора на Набережной ЗаводскойРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Можно дойти до середины реки: Днепр снова сильно обмелел
    Новости Днепра
    Сегодня 16:24
    Можно дойти до середины реки: Днепр снова сильно обмелел

    Днепр снова обмелело.

    Я не хочу умирать, надо поднять сына: в Днепре спасли военного, пережившего клиническую смерть
    Сегодня 15:06
    Я не хочу умирать, надо поднять сына: в Днепре спасли военного, пережившего клиническую смерть

    В Днепре помогли мужчине, который получил тяжелое ранение.

    Как тебе такое, Илон Маск?: в Днепре к авто присоединили печь на дровах (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:45
    Как тебе такое, Илон Маск?: в Днепре к авто присоединили печь на дровах (ВИДЕО)

    В Днепре водитель встроил в машину печь на дровах.

    На войне с рашистами погиб боец ​​терробороны из Кривого Рога
    Новости Днепра
    Сегодня 11:00
    На войне с рашистами погиб боец ​​терробороны из Кривого Рога

    15 декабря во время выполнения боевой задачи героически погиб Евгений…

    Последние новости

    Можно дойти до середины реки: Днепр снова сильно обмелел
    Можно дойти до середины реки: Днепр снова сильно обмелел

    Днепр снова обмелело.

    Сегодня 16:24
    просмотров
    Я не хочу умирать, надо поднять сына: в Днепре спасли военного, пережившего клиническую смерть
    Я не хочу умирать, надо поднять сына: в Днепре спасли военного, пережившего клиническую смерть

    В Днепре помогли мужчине, который получил тяжелое ранение.

    Сегодня 15:06
    просмотров
    Фотограф из Днепра показал миниатюрных «зимних» птиц (ФОТО)
    Фотограф из Днепра показал миниатюрных «зимних» птиц (ФОТО)

    В Днепре зимуют маленькие птички.

    Сегодня 14:24
    просмотров
    Как тебе такое, Илон Маск?: в Днепре к авто присоединили печь на дровах (ВИДЕО)
    Как тебе такое, Илон Маск?: в Днепре к авто присоединили печь на дровах (ВИДЕО)

    В Днепре водитель встроил в машину печь на дровах.

    Сегодня 13:45
    просмотров
    Атака на Кривой Рог: погибшая женщина с февраля была в Польше с детьми, но недавно вернулась
    Атака на Кривой Рог: погибшая женщина с февраля была в Польше с детьми, но недавно вернулась

    16 декабря ракета прилетела в жилой дом в Кривом Роге. Погибла целая семья – мама, отец и маленький ребенок.

    Сегодня 13:08
    просмотров
    Работают все АЭС, кроме Запорожской: Укрэнерго о состоянии энергосистемы
    Работают все АЭС, кроме Запорожской: Укрэнерго о состоянии энергосистемы

    Украина приходит в себя после обстрелов 16 декабря.

    Сегодня 12:29
    просмотров
    В двух районах Днепра нет тепла: какая ситуация с водой и отоплением в городе
    В двух районах Днепра нет тепла: какая ситуация с водой и отоплением в городе

    В Днепре почти всему городу вернули воду и отопление.

    Сегодня 11:41
    просмотров
    На войне с рашистами погиб боец ​​терробороны из Кривого Рога
    На войне с рашистами погиб боец ​​терробороны из Кривого Рога

    15 декабря во время выполнения боевой задачи героически погиб Евгений Кашинский из Кривого Рога. Боец входил в состав подразделения "Регбисты" 129 криворожской бригады Территориальной обороны.

    Сегодня 11:00
    0
    просмотров
    В Днепре по набережной бегают фламинго, Санты и жираф (ФОТО)
    В Днепре по набережной бегают фламинго, Санты и жираф (ФОТО)

    В Днепре прошел костюмированный забег.

    Сегодня 10:36
    просмотров
    ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, — Генштаб
    ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 17 декабря успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

    Сегодня 10:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх