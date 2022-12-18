Умер мужчина, оказавшийся под колесами эвакуатора на Набережной Заводской

Вечером 17 декабря на Набережной Заводской произошло ДТП. Под колесами эвакуатора оказался мужчина. Как рассказал водитель, он двигался в направлении Красного камня. В это время посреди дороги шел пешеход. Поскольку он был в черной одежде, водитель не заметил его и сбил.
Сегодня стало известно, что мужчина скончался в скорой карете, об этом пишет Информатор.
Читайте також:
Автор:
Днепр снова обмелело.
В Днепре помогли мужчине, который получил тяжелое ранение.
В Днепре водитель встроил в машину печь на дровах.
15 декабря во время выполнения боевой задачи героически погиб Евгений…
Днепр снова обмелело.
В Днепре помогли мужчине, который получил тяжелое ранение.
В Днепре зимуют маленькие птички.
В Днепре водитель встроил в машину печь на дровах.
16 декабря ракета прилетела в жилой дом в Кривом Роге. Погибла целая семья – мама, отец и маленький ребенок.
Украина приходит в себя после обстрелов 16 декабря.
В Днепре почти всему городу вернули воду и отопление.
15 декабря во время выполнения боевой задачи героически погиб Евгений Кашинский из Кривого Рога. Боец входил в состав подразделения "Регбисты" 129 криворожской бригады Территориальной обороны.
В Днепре прошел костюмированный забег.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 17 декабря успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!