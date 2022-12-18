Умер мужчина, оказавшийся под колесами эвакуатора на Набережной Заводской

В Днепре мужчина скончался под колесами эвакуатора.

Вечером 17 декабря на Набережной Заводской произошло ДТП. Под колесами эвакуатора оказался мужчина. Как рассказал водитель, он двигался в направлении Красного камня. В это время посреди дороги шел пешеход. Поскольку он был в черной одежде, водитель не заметил его и сбил.

Сегодня стало известно, что мужчина скончался в скорой карете, об этом пишет Информатор.

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