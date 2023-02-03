Умер легендарный модельер Пако Рабанн: не дожил до своего 89-летия две недели

Об этом сообщают СМИ.
18 февраля звезде мира моды могло бы исполниться 89 лет.
Отметим, Пако Рабанн – французский модельер-кутюрье испанского происхождения, революционер в мире моды 1960-х годов. В 1973 году он перевернул мир парфюмерии, создав мужской аромат со смешанным запахом цветов и дерева (Paco Rabanne pour Homme).
Кутюрье также известен как дизайнер костюмов для театра и кино. Он разработал костюмы для более чем 35 фильмов, а также для бесчисленного множества театральных постановок и балетов. Один из самых знаменитых костюмов в кино – костюм, разработанный для Джейн Фонды в фантастическом фильме «Барбарелла».
Неоднократно маэстро посещал и Киев. В 2006 году находился с выставкой графики из 26 листов, выдержанной в черно-белой гамме. Оказалось, что профессионал в области одежды интересовался прежде всего человеческим лицом, которое является мерилом духовности. Увиденные им изменения времен Оранжевой Революции он обобщил метафорически: «Украина напоминает мне сейчас цветок, который на глазах раскрывает свои лепестки».
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