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Умер легендарный модельер Пако Рабанн: не дожил до своего 89-летия две недели

Сегодня 16:20
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В пятницу, 3 февраля, стало известно о смерти 88-летнего французского модельера Пако Рабанна.

Новости Днепра про Умер легендарный модельер Пако Рабанн: не дожил до своего 89-летия две недели

Об этом сообщают СМИ.

18 февраля звезде мира моды могло бы исполниться 89 лет.

Отметим, Пако Рабанн – французский модельер-кутюрье испанского происхождения, революционер в мире моды 1960-х годов. В 1973 году он перевернул мир парфюмерии, создав мужской аромат со смешанным запахом цветов и дерева (Paco Rabanne pour Homme).

Кутюрье также известен как дизайнер костюмов для театра и кино. Он разработал костюмы для более чем 35 фильмов, а также для бесчисленного множества театральных постановок и балетов. Один из самых знаменитых костюмов в кино – костюм, разработанный для Джейн Фонды в фантастическом фильме «Барбарелла».

Новости Днепра про Умер легендарный модельер Пако Рабанн: не дожил до своего 89-летия две недели

Неоднократно маэстро посещал и Киев. В 2006 году находился с выставкой графики из 26 листов, выдержанной в черно-белой гамме. Оказалось, что профессионал в области одежды интересовался прежде всего человеческим лицом, которое является мерилом духовности. Увиденные им изменения времен Оранжевой Революции он обобщил метафорически: «Украина напоминает мне сейчас цветок, который на глазах раскрывает свои лепестки».

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Новости Днепра про Умер легендарный модельер Пако Рабанн: не дожил до своего 89-летия две неделиУкраїнська Новости Днепра про Умер легендарный модельер Пако Рабанн: не дожил до своего 89-летия две неделиРусский

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