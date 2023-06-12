Умер бывший премьер-министр Италии и друг путина Сильвио Берлускони

В миланской больнице Сан-Рафаэле скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Ему было 86 лет.

Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Известно, что в пятницу Берлускони был госпитализирован. Врачи утверждали, что это не связано с критической ситуацией. Отмечалось, что Берлускони находился в обыкновенной палате. Он сам прибыл в больницу.

Также известно, что Берлускони болел хроническим миеломоноцитарным лейкозом – раком крови. И в последние годы страдал от неоднократных приступов плохого самочувствия.

Отметим, Сильвио Берлускони – итальянский политик, бывший премьер-министр Италии (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011). Один из самых богатых медиамагнатов в Италии, был третьим в Италии и 118 в мире в списке самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes 2011 года. Являлся владельцем ФК «Милан» с 1986 по 2017 год.

После прекращения своих полномочий как премьер-министра Италии в 2011 году Берлускони продолжил поддерживать контакты с президентом россии владимиром путиным.

Сильвио Берлускони в сентябре 2015 года посетил оккупированный россией Крым, где пробыл несколько дней и имел «частную встречу» с президентом рф. Поэтому Служба безопасности Украины запретила Берлускони въезд в Украину.

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