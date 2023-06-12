Умер бывший премьер-министр Италии и друг путина Сильвио Берлускони

Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Известно, что в пятницу Берлускони был госпитализирован. Врачи утверждали, что это не связано с критической ситуацией. Отмечалось, что Берлускони находился в обыкновенной палате. Он сам прибыл в больницу.
Также известно, что Берлускони болел хроническим миеломоноцитарным лейкозом – раком крови. И в последние годы страдал от неоднократных приступов плохого самочувствия.
Отметим, Сильвио Берлускони – итальянский политик, бывший премьер-министр Италии (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011). Один из самых богатых медиамагнатов в Италии, был третьим в Италии и 118 в мире в списке самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes 2011 года. Являлся владельцем ФК «Милан» с 1986 по 2017 год.
После прекращения своих полномочий как премьер-министра Италии в 2011 году Берлускони продолжил поддерживать контакты с президентом россии владимиром путиным.
Сильвио Берлускони в сентябре 2015 года посетил оккупированный россией Крым, где пробыл несколько дней и имел «частную встречу» с президентом рф. Поэтому Служба безопасности Украины запретила Берлускони въезд в Украину.
Читайте также:
Автор:
10 июня в Терновке в одном из частных домовладений 40-летний…
Сегодня, 12 июня, в 06:17 на линию «101» сообщили о…
Вчера, 8 июня, примерно в 21:35 в Днепре на улице…
Светлая память!
Уличные музыканты в Днепре – не редкость. Их можно встретить в наиболее людных местах города: на набережной, в центре, у парков, в метро и даже подземных переходах. Все они разных возрастов, играют на разных инструментах, многие приносят с собой микрофон,…
В Днепре активно продают свежие овощи и фрукты.
Знак в виде треугольника с черным пятнышком в середине появился на некоторых участках в Днепре.
Движение трамваев по центральному проспекту парализовано.
Этот ужасный инцидент произошел в воскресенье, 11 июня, в селе Чаплинка Петриковского района.
Орлов остров, затопленный Каховским водохранилищем, показался из-под воды.
В Днепре на Квитки Цисык, 5 появился цветочный мурал.
Всего мошенник украл более 3 млн грн.
В Соборном районе Днепра находятся одни из самых известных парков города, в том числе и парк Шевченко. Также тут появляются новые скверы и реконструируются уже существующие зеленые зоны.
На Левобережном огромный пес напал на ребенка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!