Умер 88-летний канадский актер Дональд Сазерленд, наиболее известный своей ролью в «Голодных играх»

Дональд Сазерленд, актер «Не смотри сейчас» и «Голодные игры», скончался в возрасте 88 лет
Актеру было 88 лет. О его смерти написал сын Дональда у Х (Twitter).
Сазерленд известен по ролям в серии фильмов «Голодные игры», а также в картинах «Гордость и предубеждения», «Военно-полевой госпиталь» и других.
Всего на его счету около 200 фильмов и сериалов. Обладатель премии «Эмми», двух «Золотых глобусов» и почетного «Оскара».
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