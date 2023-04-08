Улицы Никополя планируют переименовать в честь погибших на войне героев и других выдающихся украинцев

Местные власти и активисты рассматривают варианты переименования улиц в честь погибших на войне земляков и других героев, выдающихся культурных, общественных и политических деятелей, а также географические названия украинских городов.
Об этом сообщает пресс-служба Никопольского городского совета.
Так, в городе предлагают такие новые названия:
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