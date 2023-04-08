Улицы Никополя планируют переименовать в честь погибших на войне героев и других выдающихся украинцев

В Никополе обсудили переименование ряда улиц, переулков и других объектов топонимики с целью их дерусификации.

Местные власти и активисты рассматривают варианты переименования улиц в честь погибших на войне земляков и других героев, выдающихся культурных, общественных и политических деятелей, а также географические названия украинских городов.

Об этом сообщает пресс-служба Никопольского городского совета.

Так, в городе предлагают такие новые названия:

улица Алтайская на улицу Владимира Ивасюка

переулок Амурский на переулок Приветливый

улицу Архангельская на улицу Даниила Нечая

улицу Астраханскую на улицу Аввакума Зайца

улицу Байкальскую на улицу Байды Вишневецкого

улицу Барнаульскую на улицу Героев Холодного Яра

улицу Гастелло на улицу Гостомельскую

улицу Зои Космодемьянской на улицу Академика Сергея Ефремова

улицу Камскую на улицу Марка Кропивницкого

улицу Курскую на улицу Гетмана Даниила Апостола

улицу Московскую на улицу Степана Бандеры

улицу Мурманскую на улицу Федора Лутая

улицу Новгородскую на улицу Петра Андрианова

улицу Костромскую на улицу Владислава Остапенко

улицу Псковскую на улицу Сергея Совы

улицу Смоленскую на улицу Федора Грогуленко

переулок Смоленский на переулок Леси Барвинок

улицу Таганрогскую на улицу Кирилла Петренко

переулок Тульский на переулок Андрея Ковалева

улицу Тюменскую на улицу Волонтерскую

улицу Уральскую на улицу Гетмана Павла Полуботка

улицу Череповецкую на улицу Гетмана Петра Дорошенко

улицу Читинскую на улицу Владимира Симиренко

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