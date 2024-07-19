Улица Ярмарочный спуск вместо Калинина в Днепре: откуда взялось название, и чем были важны ярмарки для города

Журналисты dnepr.info узнали почему были важны ярмарки для нашего города.
Большой популярностью в Екатеринославе пользовались рынки и ярмарки. И если первые были постоянным явлением, то вторые происходили не так часто, были в основном приурочены к каким-то датам и считали настоящим событием. На ярмарку приезжали продавцы из разных городов и покупатели из соседних сел и местечек. Купить можно было все, что угодно – от зерна и продуктов питания до галантереи, коров и железных изделий или одежду из других стран.
Ежегодно в Екатеринославе проходило как минимум 3 большие ярмарки: Георгиевская, Петропавловская и Ивановская. Доходы от ярмарок были частью бюджета города.
Помимо трех больших ярмарок в городе проходили ярмарки поменьше. Во время их проведения можно было не только скупиться, но и посмотреть представления (по вечерам на ярмарках устраивали представления), пообщаться с людьми. На ярмарку старались надеть лучшую или новую одежду, так как это было большое событие для всех участников.
Название Ярмарочный спуск считается нейтральным и напоминает жителям о том, что ярмарки вносили существенный денежный вклад в развитие города путем наполнения бюджета, а также были большим событием для местных жителей.
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