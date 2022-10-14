Уличное освещение снова заработает на улицах Днепра: подробности

Из-за ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины во многих городах и селах начали выключать уличное освещение.

Так, в Днепре улицы не освещаются со вторника.

Но из-за жалоб днепрян по поводу неудобства передвижения по улицам города в послерабочее время уличное освещение снова заработает.

Об этом сообщает департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета.

Итак, новый график уличного освещения Днепра:

улицы города – до 20:00;

мосты – до 23:59.

При этом в утреннее время освещение включаться не будет.

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