Уличное освещение снова заработает на улицах Днепра: подробности

Так, в Днепре улицы не освещаются со вторника.
Но из-за жалоб днепрян по поводу неудобства передвижения по улицам города в послерабочее время уличное освещение снова заработает.
Об этом сообщает департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета.
Итак, новый график уличного освещения Днепра:
При этом в утреннее время освещение включаться не будет.
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