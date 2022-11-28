Улов на 1,3 млн. грн.: у Запоріжжі продовжують затримувати браконьєрів

Об этом сообщает Запорізький рибоохоронний патруль.
В результате комплексных рыбоохранных мероприятий к природной среде обитания выпущено более 500 экземпляров.
На реке Конка, близ пгт Малокатериновка, общей рейдовой группой государственных инспекторов Запорожского рыбоохранного патруля и водной полиции задокументировано грубое нарушение правил рыболовства. Двое граждан из резиновой лодки с помощью двух сеток незаконно добыли 90 кг рыбы: 838 серебристых карасей и 2 сазана. Ущерб составляет 1,332 млн. грн.
По фактам обнаружения и изъятия запрещенных орудий ловли и лодки, владельцев которых установить не удалось, оформили 3 акта обнаружения и изъятия бесхозного имущества. В ходе дальнейших рыбоохранных мероприятий общей рейдовой группой совершено мелиоративное траление на акватории Каховского водохранилища, вблизи с. Лысогорка Запорожского района.
Здесь изъяли 22 раколовки, из которых в живом виде в воду вернули 325 раков и 5 сомов. В местах реализации водных биоресурсов государственные инспекторы задокументировали 2 факта реализации рыбы без документов, подтверждающих законность ее изъятия.
Так, в Запорожье на ул. Запорожская у реализатора изъяли до решения суда 8 кг карпа, а по ул. Школьная – 5 кг плитки.
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