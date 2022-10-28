Укрзализныця изменила график движения поездов: как будут курсировать через Днепр

Кроме этого, появились новые сообщения через Днепр:

Снова курсируют поезда, которые остановились в начале полномасштабной войны.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

28 октября Укрзализныця опубликовала новые графики поездов. Добавились рейсы, не курсировавшие с начала полномасштабной войны.

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