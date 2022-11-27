«Укрзализныця» развернет «Крепости несокрушимости» на вокзалах во время блекаутов

В Украине из-за массовых ракетных ударов по критической инфраструктуре недавно произошел блекаут.

Почти во всех городах Украины появились Пункты несокрушимости, где люди могут обогреться, зарядить гаджеты и связаться с родными в случае отсутствия коммуникаций.

Также можно зарядить телефон в «Эпицентрах» и отделениях полиции.

Кроме этого в помощь гражданам Украины стала «Укрзализныця». В компании обещают развернуть на вокзалах «Крепости несокрушимости» (пункты обогрева) на вокзалах во время блекаута.

О том, что крепости будут открываться через час после начала блэкаута – сообщил председатель правления компании Александр Камышин.

Кроме тепла на вокзалах будут доступны:

пункты зарядки для телефонов

интернет

детская зона

места предоставления первой медицинской помощи

По словам Александра Камышина «Укрзализныця» готовилась к зиме и полной независимости от центрального теплоснабжения еще с лета. На всех вокзалах есть Пункты несокрушимости, на 16 из них – целые Крепости несокрушимости.

Партнеры международного уровня предоставили компании-перевозчику 35 генераторов, 50 дефибрилляторов, 1200 базовых аптечек, 200 медицинских рюкзаков, 22,5 тысячи термоодеял.

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