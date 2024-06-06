Укрзализныця отменила несколько электричек из Днепра и в области: в чем дело

В Днепропетровской области было отменено несколько электричек.

С 6 июня отменили некоторые электрички, курсирующие в Днепропетровской области. Об этом сообщают местные жители.

В «Укрзалізниці» отмену рейсов объяснили ограниченными лимитами на потребление топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов. Такую информацию можно узнать из объявлений, вывешенных на вокзалах.

№6011 Днепр Главный – Кривой Рог – время отправления 07.56

№6042 Кривой Рог – Днепр Главный – время отправления 21.06

№7311 Синельниково 1 – Каменское Пассажирское – время отправления 19.52

№7310 Каменское Пассажирское – Днепр Главный – время отправления 20.14.

Когда эти рейсы вернут на маршрут, не уточняется.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: