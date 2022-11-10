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  • Укрзализница начала продавать билеты по новым правилам: что изменилось для пассажиров с 10 ноября

Укрзализница начала продавать билеты по новым правилам: что изменилось для пассажиров с 10 ноября

Сегодня 19:15
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Укрзализница с 10 ноября начала продавать билеты на популярный среди пассажиров поезд №67/68 Киев – Варшава исключительно онлайн. Купить билет пассажиры могут за 20 суток до даты рейса.

Новости Днепра про Укрзализница начала продавать билеты по новым правилам: что изменилось для пассажиров с 10 ноября

Данное направление является одним из самых востребованных среди пассажиров Укразализницы. Чтобы помешать мошенникам-спекулянтам перепродавать билеты по «космическим» ценам, а также упростить доступ к билетам и избавиться от очередей, пассажирам упростили процесс покупки и ввели ограничения. В одни руки можно купить не более 4 билетов.

Несмотря на то, что на прямой рейс Киев – Варшава было увеличено количество мест в 2,5 раза, спрос все равно значительно превышает предложение. Желающих поехать в Польшу на этом поезде не уменьшается, а количество вагонов ограничено.

Также в Укрзализнице заявили о том, что участились случаи мошенничества со стороны спекулянтов. Они перепродают билеты «с рук» или в социальных сетях. Также обнаружены случаи поддельных проездных документов. В связи с этим компания и ввела некоторые ограничительные меры.

Для групповых заказов создан специальный онлайн-канал заказов, а официальные делегации будут обслуживаться исключительно в соответствующей специализированной кассе.

Продажа билетов онлайн на направления Киев — Варшава и Варшава — Киев будет открываться в 08:00 за 20 суток до даты рейса. Возврат билетов, приобретенных онлайн, возможен только в кассах вокзала.

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Новости Днепра про Укрзализница начала продавать билеты по новым правилам: что изменилось для пассажиров с 10 ноябряУкраїнська Новости Днепра про Укрзализница начала продавать билеты по новым правилам: что изменилось для пассажиров с 10 ноябряРусский

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