“Укрзалізниця” изменила расписание движения пригородных поездов: подробности

С 5 апреля “Укрзалізниця” меняет расписание движения пригородного поезда №6583 Синельниково-1 – Запорожье-2. Он будет отправляться со ст. Синельниково-1 в 05:20 (вместо 05:25).
Об этом сообщается на ФБ-странице компании.
Обновленное время остановок: ст. Ивковка — 05:30-05:31; пл. 1045-й км – 05:36-05:37; пл. 1049-й км – 05:41–05:42; ст. Славгород-Южный – 05:48-05:49; пл. 1061-й км – 05:56–05:57; пл. 1063-й км – 06:00–06:01; ст. Новогупаловка – 06:05-06:06; пл. 1074-й км – 06:12-06:13; ст. Вольнянск – 06:21-06:22; пл. Любимовка – 06:27-06:28; пл. 9-й км – 06:33–06:34; разъезд 11-й км – 06:36-06:37; пл. 13-й км – 06:40–06:41; пл. 17-й км – 06:46-06:47; ст. Запорожье-Левое – 06:51-06:53; пл. 4-й км – 06:58-06:59; пл. 6-й км – 07:03–07:04.
До станции Запорожье-2 поезд будет прибывать в 07:10 (вместо 07:20).
С детальным расписанием этого и остальных пригородных поездов Приднепровской железной дороги можно ознакомиться на официальном сайте регионального филиала в разделе «Пассажирам», а также информационных досках железнодорожных вокзалов и станций.
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