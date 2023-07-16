Укрпочта представила новую марку, которую создал художник из Днепра: ее посвятили самолетами F-16 (ФОТО)

Пресс-служба Укрпочты сообщила, что тираж марки — 600 тысяч экземпляров, официально презентовать ее планируют 4 августа. Впрочем, уже сейчас можно сделать предзаказ.
16 гривен с продажи каждой марки будет направлено на беспилотники для украинских защитников.
«Почтовый выпуск «Истребители зла» содержит немало смысловых и метафорических деталей. На рисунке марки изображено, как Вооруженные Силы Украины полностью уничтожают московский кремль — символ «империи зла», измельчая его на терке, отверстия которой изображены в форме самолетов F-16. Интересные особенности имеет и номинал почтовой марки «Истребители зла» — F+16.00, где F соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины, а 16,00 — сумма благотворительного доната, который будет направлен на приобретение беспилотников», — сообщается на сайте Укрпочты.
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