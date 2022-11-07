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  • «Укрнефть» связаная с бизнесменом Коломойским полностью перейдет в собственность государства, — СМИ

«Укрнефть» связаная с бизнесменом Коломойским полностью перейдет в собственность государства, — СМИ

Сегодня 12:34
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Стратегические предприятия, которыми владеют бизнесмены, полностью перейдут в собственность государства. В их числе и "Укрнафта" связана с Игорем Коломойским.

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Об этом сообщило издание Экономическая правда.

Отмечается, что стратегически важные предприятия, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, перейдут в собственность государства. Такое решение было принято в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций — ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор», приняли 6 ноября.

В частности, известно, что Игорю Коломойскому принадлежит около 42% акций «Укрнафты» – крупнейшей нефтедобывающей компании Украины.

Кроме этого, в собственность государства принудительно передадут «Мотор Сич», директором которой был Богуслаев, подозреваемый в госизмене, а также «АвтоКрАз» Константина Жеваго и «Запорожтрансформатор» Константина Григоришина.

Пока неизвестно, будет ли передача акций этих предприятий компенсироваться их бывшим собственникам и миноритарным акционерам.

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