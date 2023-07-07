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  • Украинцы стали чаще играть в онлайн-казино, использовать промокоды и бездепозитные бонусы

Украинцы стали чаще играть в онлайн-казино, использовать промокоды и бездепозитные бонусы

Вчера 18:10
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Интересная информация!

Новости Днепра про Украинцы стали чаще играть в онлайн-казино, использовать промокоды и бездепозитные бонусы

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, на данный момент в Украине легально работает 16 брендов азартных игр, получивших соответствующую лицензию. Среди них Cosmolot, Slots City, First Casino, Favbet и другие. Это немного, но учитывая, что легализация азартных игр состоялась в 2020 году, а Украина на данный момент находится в состоянии войны, такое количество выглядит более чем достаточным.

Эксперты сайта-агрегатора промокодов и бонусов Codes.com отмечают, что сейчас среди украинцев постепенно растет интерес к азартным играм. Рост ниже ожидаемого на момент легализации игорного бизнеса, но на это напрямую влияет текущая ситуация в стране. В то же время в Codes отмечают увеличение количества спецпредложений от популярных казино. Так, во многих из них можно использовать промокоды, получить бонус за регистрацию без депозита или бонусы за пополнение счета. Это важная часть нынешней маркетинговой стратегии игорного бизнеса.

В качестве примера приводятся доступные бонусы в First Casino:

  • Бонус за первый депозит — 150% от суммы и 150 фриспинов.
  • 15% кэшбека еженедельно.
  • Промокод First Casino на бездепозитный бонус.
  • Бонус на день рождения — 500 фриспинов.
  • Программа лояльности для активных игроков.

В Codes подчеркнули, что сейчас индустрия азартных игр (по крайней мере на легальном уровне) находится на начальном этапе своего развития. Нужно как минимум 5 лет, чтобы она плотно интегрировалась в экономику и социальную сферу. Сегодня онлайн-казино максимально заинтересованы в том, чтобы привлекать новую аудиторию. Поэтому количество всевозможных бонусов и спецпредожений такое большое. А игроки активно ими пользуются.

Многие предполагают, что со временем количество таких предложений снизится, когда игорный бизнес привлечет большое количество игроков. Но в Codes опровергают подобные прогнозы. В компании говорят, что по мере роста числа активных игроков будет увеличиваться и количество онлайн-казино. А рост конкуренции будет стимулировать казино переманивать аудиторию к себе. Лучшим вариантом для этого все так же остаются всевозможные бонусы, промокоды и программы лояльности.

Азартным игрокам (особенно новичкам) в Codes посоветовали в первую очередь обращать внимание на казино, предлагающие бездепозитные бонусы и фриспины. Только после того, как вы освоитесь на той или иной азартной платформе, можно делать реальные ставки. А до тех пор лучше обойтись без лишних рисков и воспользоваться бесплатными возможностями. Тем более, что бездепозитные бонусы есть в большинстве легальных казино.

Новости Днепра про Украинцы стали чаще играть в онлайн-казино, использовать промокоды и бездепозитные бонусыРусский

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