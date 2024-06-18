Украинцы получат сертификат на 900 грн в «Дії»: что можно будет купить

Об этом говорится в «Законе о внесении изменений в некоторые законы Украины по уточнению деятельности Украинского института книги по поддержке распространителей издательской продукции и предоставлению государственной помощи на приобретение книг», который подписал президент Владимир Зеленский.
На эту программу из бюджета было выделено 370 млн грн. Так, уже в этом году украинцы, которым с 1 января 2024 года исполнилось 18 лет, получат сертификат в «Дії» на сумму 908 грн на электронные, бумажные, аудиальные, для лиц с нарушением зрения книги.
Кто может получить сертификат на 908 грн в Дії:
Заместитель председателя комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук на своей странице в Facebook рассказала, что выделенные деньги со счетов получателей перейдут в поддержку украинских издателей. Так, украинцы получат книги на украинском языке по собственному выбору, а издательства, по предварительным подсчетам, смогут за эти деньги выдать дополнительно 1,5 — 2 млн экземпляров.
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