Украинцев штрафуют за родственников в россии: росСМИ распространяют новый фейк

Так, росСМИ пишут, что Служба безопасности Украины якобы штрафует украинцев за наличие родственников, проживающих в россии.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Подобное сообщение не соответствует действительности и полностью абсурдно, поскольку украинское законодательство не определяет бытовое общение с родственниками, даже проживающими на территории россии, как уголовное или административное правонарушение, – говорится в сообщении.
Как отмечают в ЦПД, фейковое сообщение, распространяемое якобы от имени СБУ, содержит целый ряд грамматических ошибок, не свойственных украинскому языку: “Россії”, “на РФ”, “являють собою”.
Отмечается, что подобные фейки направлены на дискредитацию представителей Сил обороны Украины и провоцирование снижения доверия к ним среди украинцев.
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