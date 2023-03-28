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  • Украинцев штрафуют за родственников в россии: росСМИ распространяют новый фейк

Украинцев штрафуют за родственников в россии: росСМИ распространяют новый фейк

Сегодня 13:46
просмотров

Россия продолжает распространять фейки, чтобы дезинформировать украинское население.

Новости Днепра про Украинцев штрафуют за родственников в россии: росСМИ распространяют новый фейк

Так, росСМИ пишут, что Служба безопасности Украины якобы штрафует украинцев за наличие родственников, проживающих в россии.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Подобное сообщение не соответствует действительности и полностью абсурдно, поскольку украинское законодательство не определяет бытовое общение с родственниками, даже проживающими на территории россии, как уголовное или административное правонарушение, – говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦПД, фейковое сообщение, распространяемое якобы от имени СБУ, содержит целый ряд грамматических ошибок, не свойственных украинскому языку: “Россії”, “на РФ”, “являють собою”.

Новости Днепра про Украинцев штрафуют за родственников в россии: росСМИ распространяют новый фейк

Отмечается, что подобные фейки направлены на дискредитацию представителей Сил обороны Украины и провоцирование снижения доверия к ним среди украинцев.

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