Украинцев призвали готовиться к “тяжелым дням“ и длительным отключениям электроэнергии

Очередная ракетная атака агрессора, предпринятая 14 января, привела к значительному сокращению электрогенерации. Из-за этого украинцам придется жить в условиях ограниченного энергоснабжения не только в ближайшие дни, но и довольно длительный период. Отключения электроэнергии будут внеплановыми, длительными и не прекратятся даже с окончанием отопительного сезона.

Об этом предупредил сограждан в эфире телемарафона исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

14 января агрессор обрушил на Украину очередную массированную ракетную атаку, уже 12-ю по счету. Несмотря на то, что две трети ракет украинским силам ПВО удалось сбить, все же одна треть достигла целей. Это привело к очередным потерям в энергосистеме страны. Причем в этот раз существенно пострадали объекты генерации. Поэтому украинцам следует готовиться к тому, что восстановление энергосистемы до приемлемого уровня займет немалый отрезок времени, а отключения электричества станут более длительными.

«К сожалению, произошло существенное уменьшение генерации… В связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено», — говорит Сахарук.

При этом уже в субботу, 14 января, во многих регионах жители почувствовали существенное ухудшение ситуации с электроснабжением. Отключения электроэнергии опять стали хаотичными и боле длительными, чем были накануне. Из-за субботней атаки на украинскую энергосистему, вышли из строя некоторые ключевые передающие мощности. Кроме того, удары были нанесены по двум тепловым станциям. Одну из них пришлось остановить, что сразу привело к существенному дефициту электроэнергии в стране. Энергетикам пришлось опять прибегнуть к аварийным отключениям, которые продлятся не один день. Причем с окончанием отопительного сезона ситуация кардинально не улучшится, как многие надеются, говорит Сахарук. Конечно, энергопотребление снизится, однако с наступлением теплого времени года многие энергоблоки будут выведены на плановые ремонты, и потому в стране все равно сохранится дефицит мощности. Читайте также: Как сегодня работает общественный транспорт в Днепре

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