Украинцев предупредили об ограничениях в работе Приватбанка: приложение Приват24 и операции с картами будут невозможны

В ночь на 19 марта пользователи Приватбанка могут столкнуться с некоторыми проблемами. В частности, будут недоступны операции с картами и приложение Приват24.

Это связано с тем, что банк будет проводить регламентные работы, сообщает пресс-служба.

Работы по обновлению процессинга будут продолжаться ночью с 00:05 до 03:05. Приложение может не работать до четырех утра.

Представители Приватбанка рекомендуют своим клиентам заранее осуществить все запланированные финансовые операции и запастись наличкой.

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