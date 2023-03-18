Украинцев предупредили об ограничениях в работе Приватбанка: приложение Приват24 и операции с картами будут невозможны

Это связано с тем, что банк будет проводить регламентные работы, сообщает пресс-служба.
Работы по обновлению процессинга будут продолжаться ночью с 00:05 до 03:05. Приложение может не работать до четырех утра.
Представители Приватбанка рекомендуют своим клиентам заранее осуществить все запланированные финансовые операции и запастись наличкой.
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