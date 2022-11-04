Украинцам разрешат копить на пенсию с 16 лет через «Дію»

Сообщается, что 70% такого взноса направляется для выплаты этому пенсионеру выбранным им способом, а обезличенные благотворительные взносы и 30% персонализированных благотворительных взносов становятся средствами пенсионного фонда.

Каждый украинец будет вправе самостоятельно определить размер взноса и даже увеличить его, изменить периодичность и сроки их уплаты. Также можно будет внести персонализированный благотворительный взнос другому пенсионеру: родителям или другим родственникам.

«Украинцы с 16 лет смогут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд на будущую пенсию. Соответствующий договор можно будет заключить в электронной форме через «Дію», а также на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины», – заявила автор законопроекта, народный депутат Леся Забуранная.

Украинцам разрешили выплачивать пенсионные отчисления с 16 лет через мобильное приложение "Дія". Соответствующий законопроект №7649 парламент принял сегодня, 4 ноября, в целом.

В заброшенном ресторанчике в парке Глобы исчезли окна и двери.

Чуть менее ста лет назад в парке Шевченко в Днепре…

Сегодня, 4 ноября, в Днепре открыли новую мини-скульптуру «Днепровские лоцманы».

В Днепропетровской области ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком В Новомосковском районе Днепропетровской области годовалая девочка облилась кипятком, опрокинув на себя горячую кружку. просмотров

Путин разрешил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления: кто они Российский диктатор Владимир Путин расширил перечень категорий россиян, которые подлежат мобилизации. Теперь на войну могут набирать граждан, осужденных за некоторые тяжкие преступления. просмотров

Сцена-арена и кресла, как в Древнем Риме: как выглядел сгоревший летний театр в парке Шевченко Чуть менее ста лет назад в парке Шевченко в Днепре работал «Зеленый театр». Он находится под открытым небом, между деревьев, цветов и кустов, оттого и получил такое название. Сооружение на то время было огромным и выглядело очень красиво. просмотров

В Днепре патрульные помогли 3-летнему мальчику, которому стало плохо Вчера, 3 ноября, на улице Калиновой трехлетнему мальчику стало плохо - у него случился судорожный приступ. 3 просмотров