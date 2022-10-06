Украинским водителям нужно будет получить новые “права“

Авторы этого проекта закона исходят из необходимости выполнения соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом в части безопасности дорожного движения.
В частности, предлагается установить срок действия водительского удостоверения от 5 до 10 лет в зависимости от категории ТС; определить основные условия для допущения к управлению ТС (минимальный возраст для получения водительского удостоверения, состояние здоровья, условия для успешной сдачи теоретического и практического экзаменов); приведение категорий ТС в соответствие к директиве ЕС и Рады про водительское удостоверение с максимальным отображением технических характеристик соответствующих ТС.
При этом новое водительское удостоверение украинские водители должны получить не позднее 19 января 2033 года.
Нужно отметить, что в Украине ежегодно выдают более 1 млн водительских удостоверений. Сейчас в нашей стране насчитывается более 16 млн водительских удостоверений.
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