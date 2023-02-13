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Украинские защитники продолжают наносить удары по позициям личного состава оккупантов, — Генштаб

Сегодня 20:30
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В течение суток противник нанес 2 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Опасность нанесения ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины.

Новости Днепра про Украинские защитники продолжают наносить удары по позициям личного состава оккупантов, - Генштаб

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС РБ и ВС РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки войск Российской Федерации. В то же время противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Эти сутки вражеских обстрелов подверглись районам населенных пунктов Волфине и Басовка Сумской области и Ветеринарное и Дворечанское Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Купянск, Степная, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое, Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелов из минометов и артилерии подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 18 населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении под вражеский огонь попали Времовка и Новополь на Донетчине; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка — Днепропетровской.

На Херсонском направлении снова под минометный и артиллерийский огонь попал Херсон.

Участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие Российской Федерации, находящиеся в подразделениях, приданных в 1-й армейский корпус Южного ВО, отказываются идти в наступление. Поэтому мобилизованных мужчин с временно оккупированных Россией территорий Донецкой области, снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны. Там их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении.

Из-за значительного количества санитарных потерь среди захватчиков во временно оккупированном Луганске роддом используют для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск. Кроме того, помещение детской больницы №3 также переоборудовано под военный госпиталь.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ противника.

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Новости Днепра про Украинские защитники продолжают наносить удары по позициям личного состава оккупантов, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Украинские защитники продолжают наносить удары по позициям личного состава оккупантов, - ГенштабРусский

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