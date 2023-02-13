Украинские защитники продолжают наносить удары по позициям личного состава оккупантов, — Генштаб

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС РБ и ВС РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки войск Российской Федерации. В то же время противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Эти сутки вражеских обстрелов подверглись районам населенных пунктов Волфине и Басовка Сумской области и Ветеринарное и Дворечанское Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Купянск, Степная, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое, Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстрелов из минометов и артилерии подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск.
На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 18 населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском направлении под вражеский огонь попали Времовка и Новополь на Донетчине; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка — Днепропетровской.
На Херсонском направлении снова под минометный и артиллерийский огонь попал Херсон.
Участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие Российской Федерации, находящиеся в подразделениях, приданных в 1-й армейский корпус Южного ВО, отказываются идти в наступление. Поэтому мобилизованных мужчин с временно оккупированных Россией территорий Донецкой области, снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны. Там их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении.
Из-за значительного количества санитарных потерь среди захватчиков во временно оккупированном Луганске роддом используют для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск. Кроме того, помещение детской больницы №3 также переоборудовано под военный госпиталь.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ противника.
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