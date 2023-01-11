Украинские воины за сутки отразили 13 атак россиян в трех областях, — Генштаб

На Северском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы Сеньковки Черниговской области и Кучеривки, Александровки и Покровки Сумской области.
На Слобожанском направлении обстреляны районы 19 населенных пунктов. Среди них Сосновка, Зеленое, Волчанск, Домашнее, Красное, Лопань, Красное Первое и Дворична Харьковской области.
На Купянском направлении огневого поражения понесли районы Ольшаной, Орлянки и Кисловки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.
На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском направлении под вражеский огонь снова попали Времовка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области.
На Запорожском направлении враг обстрелял районы 22 населенных пунктов. Среди них Вильне Поле и Новополь на Донетчине и Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Гуляйполе, Степное, Щербаки и Белогорье Запорожской области.
На Херсонском направлении от российских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов. В частности Антоновки, Веселого, Республиканца, Днепровского, Дудчан, Милового, Золотой Балки и Херсона. Пострадали мирные люди.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка — Луганской и Спорное, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клищиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка Донецкой области.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.
Оккупанты оказывают моральное и физическое давление на население временно захваченых территорий. Так, около 1 500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, были лишены пропусков и доступа на предприятие. Захватчики ищут новых работников для АЭС на территории РФ и готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой «национализации» квартир местных жителей, которые выехали.
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