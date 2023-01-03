Украинские воины отбили 13 атак и сбили вертолет врага, — Генштаб

«Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Предпринимает попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливает группировки на Новопавловском направлении за счет переброшенных подразделений из Херсонского», — отмечают в Генштабе.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, одновременно обстреливает позиции наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения.
На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов подверглись районы населенных пунктов Липовка, Елино Черниговской области, Волфине, Павловка, Покровка, Майское Сумской области, а также Стрелка, Старица, Огирцево, Волчанск, Охримовка, Камянка Харьковской области.
На Купянском направлении враг совершил обстрелы со всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Лиман Первый, Ольшана, Купянск, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Первомайское Харьковской области, Новоселовка Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площадка, Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области и Терны Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клищиевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилеевка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка Донецкой области.
На Запорожском направлении враг осуществил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новополь Донецкой области, Ольговское, Зеленый Гай, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малое Щерба Плавные Запорожской области, Мусиевка, Красногригорьевка Днепропетровской области.
На Херсонском направлении противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Зеленовка, Инженерное, Молодежное, Антоновка и Берислав Херсонской области, есть пострадавшие среди мирного населения.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Белогоровка Луганской области, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.
За прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и 3 разведывательных БПЛА типа «Орлан-10».
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедшие сутки произвели огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также радиолокационной станции врага.
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