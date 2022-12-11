Украинские коты оккупировали тарелки Starlink и греются на них

Украинские коты нашли свои пункты несокрушимости.

В соцсетях пытаются решить новую проблему из Starlink Илона Маска. С наступлением холодов сигнал не ловит… из-за кошек. Пользователи спутникового интернета рассказали, что пушистики лезут греться на тарелки Starlink, потому что те работают зимой с подогревом. Конечно, из-за этого есть проблемы с доступом к сети.

Пользователи соцсетей шутят, что коты нашли свои пункты несокрушимости.

Однако украинские коты не первые, кто оккупировал спутниковые тарелки, чтобы погреться на них. В начале 2022 года в сети завирусилась история канадца Аарона Тейлора, который пожаловался Илону Маску в твиттере, на дворовых котов, которые захватили Starlink. Пушистики группами сидели на них и грелись.

Тесно, но тепло.

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