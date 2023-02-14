Украинские футболисты избили игроков российского «Шинника»: ФК объяснил, что произошло

Украинские футболисты избили россиян в Турции

Между украинскими футболистами и игроками российского ФК «Шинник» произошла потасовка в турецкой гостинице.

Сейчас команда УПЛ «Минай» проводит зимний тренировочный сбор в Турции. Вчера в соцсетях появилось видео, на котором игроки клуба влезли в драку с футболистами российского «Шинника». Россияне утверждали, что украинцы начали их избивать, потому что они не хотели петь гимн. Впрочем, в ФК «Минай» рассказали настоящую причину.

Как оказалось, причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды

Причиной стычки стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев. Информация российских пропагандитских СМИ о том, что «минайцы» заставляли петь гимн представителей «Шинника» и избили игрока в лифте – традиционный бред. Драка, но уже на этаже, где остановились россияне, и в равных слогах. Количество пострадавших со стороны «Шинника» лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще как «бросают», — рассказали представители клуба.

Представители команды отметили, что просили не селить россиян в одну гостиницу с украинцами, однако это требование организаторы не выполнили. Известно, что россиян вызвался поселить отель.

Когда украинские футболисты разошлись по номерам, россияне продолжили колотить друг друга. Драку между игроками «Шинника» пришлось останавливать турецким полицейским.