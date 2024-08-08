Украинец завоевал «серебро» на Олимпиаде-2024 в греко-римской борьбе

Еще одно "серебро" в "кармане" Украины на Олимпиаде.

Украинский борец Парвиз Насибов завоевал серебро на Олимпиаде-2024 в греко-римской борьбе (вес до 67 кг).

Насибов в финале проиграл иранцу Саиду Эсмаэли со счетом 5:6. Это третье серебро Украины на этих Играх.

Насибов во второй раз боролся за олимпийское «золото»: в 2021 году в Токио в решающей схватке украинец уступил также иранцу Мохаммеду Рези Гераею.

Кроме олимпийского «серебра», за карьеру Насибов выигрывал бронзовые награды в двух весовых категориях чемпионатов Европы (2023, 2024), торжествовал на континентальном первенстве среди юниоров (2017).

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