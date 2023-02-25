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  • Украина заминирует границу с Беларусью и Россией: принят соответствующий закон

Украина заминирует границу с Беларусью и Россией: принят соответствующий закон

Сегодня 11:10
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Полосу вдоль украинской границы с Россией и Беларусью увеличат до 2 километров в ширину, а также заминируют.

Новости Днепра про Украина заминирует границу с Беларусью и Россией: принят соответствующий закон

24 февраля Верховная рада приняла соответствующий документ под названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите государственной границы».

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

«Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Это, практически, будет заминированная территория», — уточняется в сообщении.

Кроме того, закон предусматривает урегулирование вопроса привлечения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и полиции к выполнению задач по охране государственной границы в условиях военного положения.

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Новости Днепра про Украина заминирует границу с Беларусью и Россией: принят соответствующий законУкраїнська Новости Днепра про Украина заминирует границу с Беларусью и Россией: принят соответствующий законРусский

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