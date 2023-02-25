Украина заминирует границу с Беларусью и Россией: принят соответствующий закон

24 февраля Верховная рада приняла соответствующий документ под названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите государственной границы».
Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.
«Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Это, практически, будет заминированная территория», — уточняется в сообщении.
Кроме того, закон предусматривает урегулирование вопроса привлечения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и полиции к выполнению задач по охране государственной границы в условиях военного положения.
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