Украина вернула из российского плена еще 95 защитников

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram .

«Обмен пленными. Возвращаем домой 95 наших людей. В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники», — сообщил он.

По его словам, домой вернулись пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники «Азовстали».

«Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на «Азовсталь». Многие наши находились в плену ранеными», — сообщил Ермак.

В координационном штабе сообщили, что удалось вернуть защитников, которые находились в плену у ЧВК «Вагнера» и подразделения «Ахмат».

При этом в штабе добавили, что среди освобожденных украинцев трое имели статус «поиск лица».