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Украина вернула из российского плена еще 95 защитников

Сегодня 06:45
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В воскресенье, 11 июня, Украина в рамках обмена пленными с РФ вернула домой 95 защитников. Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера.

Новости Днепра про Украина вернула из российского плена еще 95 защитников

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram .

«Обмен пленными. Возвращаем домой 95 наших людей. В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники», — сообщил он.

По его словам, домой вернулись пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники «Азовстали».

«Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на «Азовсталь». Многие наши находились в плену ранеными», — сообщил Ермак.

В координационном штабе сообщили, что удалось вернуть защитников, которые находились в плену у ЧВК «Вагнера» и подразделения «Ахмат».

При этом в штабе добавили, что среди освобожденных украинцев трое имели статус «поиск лица».

Новости Днепра про Украина вернула из российского плена еще 95 защитников

Новости Днепра про Украина вернула из российского плена еще 95 защитников

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