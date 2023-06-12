Украина вернула из российского плена еще 95 защитников

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram .
«Обмен пленными. Возвращаем домой 95 наших людей. В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники», — сообщил он.
По его словам, домой вернулись пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники «Азовстали».
«Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на «Азовсталь». Многие наши находились в плену ранеными», — сообщил Ермак.
В координационном штабе сообщили, что удалось вернуть защитников, которые находились в плену у ЧВК «Вагнера» и подразделения «Ахмат».
При этом в штабе добавили, что среди освобожденных украинцев трое имели статус «поиск лица».
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