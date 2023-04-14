Украина вернула тела 82 двух защитников: подробности

В министерстве отметили, что передача тел погибших защитников осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

«Сегодня удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного из пропавших без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами», — говорится в сообщении.

Сегодня, 14 апреля, Украина вернула тела 82 двух защитников.

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