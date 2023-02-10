Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Украина вернула тела 61 павшего защитника: что известно

Сегодня 21:15
просмотров

Сегодня, 10 февраля, при содействии Минреинтеграции и Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины.

Новости Днепра про Украина вернула тела 61 павшего защитника: что известно

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.
 
Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и соблюдением международного гуманитарного права.
 
В общей сложности с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть тела 888 Героев.

Читайте также:

Новости Днепра про Украина вернула тела 61 павшего защитника: что известноУкраїнська Новости Днепра про Украина вернула тела 61 павшего защитника: что известноРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Количество погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек
    Новости Днепра
    07.02.2023 08:00
    Количество погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек

    В результате землетрясений, которые произошли в Турции и Сирии 6…

    Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря: как защититься
    Новости Днепра
    26.01.2023 07:15
    Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря: как защититься

    Магнитные бури встречаются ежемесячно, воздействуя как на геомагнитное поле Земли,…

    Переехали всего за неделю до ракетного удара: в Днепре попрощались с погибшими супругами
    Новости Днепра
    20.01.2023 12:46
    Переехали всего за неделю до ракетного удара: в Днепре попрощались с погибшими супругами

    14 января россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

    Муж Ирины Саламатенко, которую убила российская ракета в Днепре, опубликовал письмо их сына к маме
    Новости Днепра
    19.01.2023 21:23
    Муж Ирины Саламатенко, которую убила российская ракета в Днепре, опубликовал письмо их сына к маме

    14 января россияне ударили по многоэтажке в Днепре.

    Последние новости

    Выстрелил собаке в голову: появилось видео расстрела песика в Каменском
    Выстрелил собаке в голову: появилось видео расстрела песика в Каменском

    Собака, которая гуляла с хозяйкой, облаяла прохожего.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Частично нет света, воды и отопления: ситуация в Днепре на вечер 10 февраля
    Частично нет света, воды и отопления: ситуация в Днепре на вечер 10 февраля

    В связи с отключениями электроэнергии в Днепре в некоторых домах вечером 10 февраля нет света и отопления.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    РФ наступает на пяти направлениях, — Генштаб
    РФ наступает на пяти направлениях, — Генштаб

    Українські військові завдали ударів по ворожих позиціях зенітно-ракетних комплексів та знищили склад боєприпасів РФ. Окупанти продовжують наступати у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Повреждена каждая вторая подстанция: Шмыгаль о последствиях обстрелов
    Повреждена каждая вторая подстанция: Шмыгаль о последствиях обстрелов

    В результате постоянных российских атак в Украине повреждено около половины подстанций "Укрэнерго" и почти 20 энергоблоков ТЭС.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Никополе мужчина избил знакомого битой и ранил кухонным ножом в живот
    В Никополе мужчина избил знакомого битой и ранил кухонным ножом в живот

    В больницу Никополя доставили 34-летнего мужчину с телесными повреждениями и ножевым ранением в живот.

    Сегодня 18:01
    1
    просмотров
    В Днепре, несмотря на оттепель, на лед на косу Победы массово вышли рыбаки (ФОТО)
    В Днепре, несмотря на оттепель, на лед на косу Победы массово вышли рыбаки (ФОТО)

    На косе Победы снова собралось с десяток рыбаков в плюсовую температуру.

    Сегодня 17:47
    просмотров
    Казацкие крепости в Днепре: что сейчас на их месте
    Казацкие крепости в Днепре: что сейчас на их месте

    На территории Днепра более 300 лет назад было несколько крепостей. Созданные из дерева и земли они напоминали нынешние города в миниатюре со своей церковью, площадями и домами. Но существовали в среднем по 100 лет и до нас дошли только остатки…

    Сегодня 17:41
    просмотров
    Почему жители Днепра иногда видят «космические» суммы в платежках за отопление
    Почему жители Днепра иногда видят «космические» суммы в платежках за отопление

    В Днепре названа одна из причин, почему в платежках за отопление может быть большая сумма.

    Сегодня 17:18
    просмотров
    Путешественник из Днепра прошел 1300 км за 95 дней, чтобы собрать средства на ВСУ
    Путешественник из Днепра прошел 1300 км за 95 дней, чтобы собрать средства на ВСУ

    Сейчас украинцы собирают средства на помощь ВСУ по-разному: одни поют, другие делают обереги и продают их, а кто-то проходит десятки километров, чтобы привлечь внимание к войне в Украине и собрать деньги для наших защитников.

    Сегодня 16:50
    0
    просмотров
    100-летняя жительница Кривого Рога ежедневно делает зарядку и садится на шпагат
    100-летняя жительница Кривого Рога ежедневно делает зарядку и садится на шпагат

    Бабушка-долгожительница из Кривого Рога ежедневно делает зарядку и может сесть на шпагат.

    Сегодня 16:23
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх