Украина вернула тела 61 павшего защитника: что известно

Сегодня, 10 февраля, при содействии Минреинтеграции и Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и соблюдением международного гуманитарного права.

В общей сложности с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть тела 888 Героев.

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