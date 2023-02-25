Украина в ожидании ракетной атаки: оккупанты активизировали разведывательные БПЛА и авиацию

Россия, вероятно, готовится в очередной раз атаковать Украину ракетами. В частности, сейчас наблюдается активность как разведывательных дронов врага, так и авиации.

Известно, что в акватории Черного моря находится 9 кораблей агрессора, из которых один ракетоноситель с 8 «Калибрами». Об этом сообщила пресс-секретарь ОК «Південь» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Они со вчерашнего дня (24 февраля — ред.) увеличили свою группировку вдвое, что может свидетельствовать о подготовке к дальнейшему расширению корабельной группировки. Уже сегодня дважды звучала воздушная тревога, в том числе и по всей территории Украины, и по южным регионам», — прокомментировала Гуменюк.

При этом она подчеркнула, что Украина держит ситуацию под контролем и пристально следит за действиями оккупантов.

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