Украина сыграла в ничью с Бельгией, но вылетела из Евро-2024

Украина сыграла вничью с Бельгией – 0:0. В параллельном матче также ничья, поэтому Украина заняла последнее место в своей группе и вылетела из Евро-2024.
Все команды в группе E набрали четыре очка, но Украина по разнице голов финишировала четвертой и выбыла из Евро. В параллельном матче Словакия и Румыния сыграли со счетом 1:1.
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