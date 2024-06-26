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Украина сыграла в ничью с Бельгией, но вылетела из Евро-2024

Сегодня 21:02
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Сборная Украины выбыла из Евро-2024.

Новости Днепра про Украина сыграла в ничью с Бельгией, но вылетела из Евро-2024

Украина сыграла вничью с Бельгией – 0:0. В параллельном матче также ничья, поэтому Украина заняла последнее место в своей группе и вылетела из Евро-2024.

Все команды в группе E набрали четыре очка, но Украина по разнице голов финишировала четвертой и выбыла из Евро. В параллельном матче Словакия и Румыния сыграли со счетом 1:1. 

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Новости Днепра про Украина сыграла в ничью с Бельгией, но вылетела из Евро-2024Українська Новости Днепра про Украина сыграла в ничью с Бельгией, но вылетела из Евро-2024Русский

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